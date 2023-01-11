С красавцем-отцом ничего общего: гляньте, какой выросла дочь ефрейтора Збруева

Актер Семен Морозов прославился благодаря ролям в комедиях «Семь невест ефрейтора Збруева» и «Семь нянек». Обаятельный артист в одночасье стал любимцем миллионов советских женщин. Сам Морозов женился трижды, а от последней супруги у него есть дочь Надежда, которая тоже занимается творчеством.

В детстве она снималась в «Ералаше» и, повзрослев, стала работать на телевидении. Сегодня девушка является продюсером рекламного агентства. Кроме того, Надежда участвует в откровенных фотосессиях и делится пикантными снимками в своих соцсетях. Также Морозова ведет подкаст в Интернете, где рассказывает странные подробности своей личной жизни из разряда «18+». Стоит признать, что эта информация не для слабонервных.

Надежда совсем не похожа на своего именитого отца, образ которого ассоциируется с благородством, скоромностью и добродушием. Внешне дочь тоже мало напоминает Морозова — в ней нет того фирменного обаяния, которое было присуще актеру.