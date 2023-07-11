С Костиком ничего общего: как выглядит муж Веры из «Ворониных» (фото)

В течение многих лет Екатерина Волкова воплощала на экранах образ Веры, экранной жены Георгия Дронова. И супруги настолько естественно смотрелись на экране, что многие поклонники всерьез думали, что Дронов — муж знаменитости и вне съемочной площадки. Однако на самом деле она связала жизнь с совсем другим человеком.

Так, уже 13 лет Волкова замужем за танцором Андреем Карповым, с которым воспитывает дочь Елизавету. Знаменитость редко делится совместными с избранником снимками, поэтому каждое появление Карпова в ее социальных сетях публика встречает восторженно.

Как отмечают фанаты, супруг артистки — полная противоположность Дронову. Карпов выбирает эффектные образы и может похвастаться атлетичной фигурой. А рядом с ним 41-летняя знаменитость непременно выглядит счастливой и умиротворенной.

«Обожаю вашу пару», «Красивые», «Любимая пара шоу-бизнеса»,

— пишут пользователи Сети.