С королевы отксерокопировали: вот как выглядит единственная дочь Елизаветы II (фото)

В браке Елезаветы II и Принца Филиппа родилось четверо детей, трое сыновей и одна дочь. Именно Анна казалась британским подданным самой подходящей кандидатурой на престол. Но строгие правила монаршей фамилии не позволили этому случиться.

Между тем у королевы и ее единственной дочери много общего. Они обе увлекались конными скачками и регулярно посещали соревнования в небольшой, но уже культовой деревушке Аскот. Помимо этого, в молодости принцесса сама участвовала в чемпионатах Европы и Олимпийских играх. Она усердно тренировалась и несколько раз занимала призовые места.

Впрочем, мать и дочь связывает не только любовь к конному спорту. Анна унаследовала от Елизаветы II форму носа, голубой цвет глаз и широкую лучезарную улыбку, благодаря чему стала настоящей копией покойной королевы. Принцесса также может похвастаться элегантным стилем, а ее любимым аксессуаром являются женственные шляпки разных форм и оттенков.