Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи С Королем Ночи, звездами «Натальной карты» и «Слова пацана»: в России снимут сказку Пушкина в духе «Игры престолов»

С Королем Ночи, звездами «Натальной карты» и «Слова пацана»: в России снимут сказку Пушкина в духе «Игры престолов»

27 августа 2025 14:46
С Королем Ночи, звездами «Натальной карты» и «Слова пацана»: в России снимут сказку Пушкина в духе «Игры престолов»

Знаешь ли ты, что такое Лукоморье.

В новом фэнтези «Лукоморье» по мотивам поэмы Пушкина Павел Прилучный предстанет в образе, который уже сравнивают с Королём Ночи из «Игры престолов». Съёмки картины стартовали в Москве и Подмосковье, и первые кадры со съёмочной площадки вызвали волну обсуждений.

Старая сказка на новый лад

В центре истории — школьница Маша Аксёнова (Ника Жукова, дочь Сергея Жукова), которая во время экскурсии случайно проваливается в таинственный портал и оказывается в настоящем Лукоморье.

Вместе с одноклассником Иваном Красиловым (Леон Кемстач, Пальто из «Слова пацана») ей предстоит пройти через череду испытаний, вернуть златую цепь коту-учёному, разгадать исчезнувшие строки поэмы и найти путь домой. Но привычные с детства персонажи изменились: Кощей рыщет по дорогам, кот страдает от творческого кризиса, а сказочный мир грозит развалиться.

Прилучный то ли Кощей, то ли Король ночи

И вот здесь появляется Прилучный. По инсайдам, его герой будет связан с самыми тёмными тайнами Лукоморья. Гримеры и костюмеры постарались: черная кожа с золотыми прожилками, ледяной взгляд — в соцсетях уже шутят, что Прилучный буквально косплеит Короля Ночи.

С Королем Ночи, звездами «Натальной карты» и «Слова пацана»: в России снимут сказку Пушкина в духе «Игры престолов»

Но образ актёра в картине обещает быть куда многограннее: это не просто злодей, а персонаж с глубокой драматической линией, ключевой для финала истории.

Режиссёр фильма Александр Бабаев обещает неожиданный поворот:

«В нашем фильме „Лукоморье“ подверглось некоторым изменениям: оказывается, невероятным образом Александр Пушкин спрятал в строках поэмы новые неизвестные строки. Это значительно повлияло на сюжет и финал истории, которую знает каждый».

Кроме Прилучного, в проекте задействована Елена Валюшкина, а Олеся Иванченко из «Натальной карты»сыграет русалку, что на ветвях висит. Также ожидается появление Янины Студилиной, Артёма Кошман и Валерия Панкова. Съёмки пройдут в августе и сентябре, премьера картины запланирована на 2026 год.

Судя по амбициям создателей, нас ждёт не просто экранизация классики, а попытка собрать всё лучшее от эпических фэнтези последних лет.

Четверть миллиарда зрителей: «Красное уведомление» 4 года держал невероятный рекорд Netflix — аниме-выскочка побил его за пару месяцев.

Фото: Кадр из сериалов «Игра престолов», «Слово пацана. Кровь на асфальте», Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили Читать дальше 28 августа 2025
25 000 000 000 рублей за 10 лет: Петров стал самым кассовым российским актером в истории — среди актрис титул «вырвала» звезда «Елок» 25 000 000 000 рублей за 10 лет: Петров стал самым кассовым российским актером в истории — среди актрис титул «вырвала» звезда «Елок» Читать дальше 27 августа 2025
Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале Читать дальше 26 августа 2025
«Сила — в символе»: стилист объяснил, почему свитер Багрова из «Брата» до сих пор в моде — а ведь его купили за 35 рублей в секонд-хэнде «Сила — в символе»: стилист объяснил, почему свитер Багрова из «Брата» до сих пор в моде — а ведь его купили за 35 рублей в секонд-хэнде Читать дальше 28 августа 2025
Начали с «Большого куша», дойдут и до «Брата»: адвокат считает, что фильмы Балабанова скоро порежут на лоскуты Начали с «Большого куша», дойдут и до «Брата»: адвокат считает, что фильмы Балабанова скоро порежут на лоскуты Читать дальше 28 августа 2025
Любовный треугольник, мертвый бармен и серия из мертвых блондинок: чем закончился третий сезон «Спасской» Любовный треугольник, мертвый бармен и серия из мертвых блондинок: чем закончился третий сезон «Спасской» Читать дальше 28 августа 2025
С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2» С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2» Читать дальше 26 августа 2025
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил Читать дальше 26 августа 2025
Затягивает с первых минут: собрали топ-5 лучших детективов 2025 года — №3 еще не вышел, а уже получил 87% свежести Затягивает с первых минут: собрали топ-5 лучших детективов 2025 года — №3 еще не вышел, а уже получил 87% свежести Читать дальше 26 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше