С Королем Ночи, звездами «Натальной карты» и «Слова пацана»: в России снимут сказку Пушкина в духе «Игры престолов»

Знаешь ли ты, что такое Лукоморье.

В новом фэнтези «Лукоморье» по мотивам поэмы Пушкина Павел Прилучный предстанет в образе, который уже сравнивают с Королём Ночи из «Игры престолов». Съёмки картины стартовали в Москве и Подмосковье, и первые кадры со съёмочной площадки вызвали волну обсуждений.

Старая сказка на новый лад

В центре истории — школьница Маша Аксёнова (Ника Жукова, дочь Сергея Жукова), которая во время экскурсии случайно проваливается в таинственный портал и оказывается в настоящем Лукоморье.

Вместе с одноклассником Иваном Красиловым (Леон Кемстач, Пальто из «Слова пацана») ей предстоит пройти через череду испытаний, вернуть златую цепь коту-учёному, разгадать исчезнувшие строки поэмы и найти путь домой. Но привычные с детства персонажи изменились: Кощей рыщет по дорогам, кот страдает от творческого кризиса, а сказочный мир грозит развалиться.

Прилучный то ли Кощей, то ли Король ночи

И вот здесь появляется Прилучный. По инсайдам, его герой будет связан с самыми тёмными тайнами Лукоморья. Гримеры и костюмеры постарались: черная кожа с золотыми прожилками, ледяной взгляд — в соцсетях уже шутят, что Прилучный буквально косплеит Короля Ночи.

Но образ актёра в картине обещает быть куда многограннее: это не просто злодей, а персонаж с глубокой драматической линией, ключевой для финала истории.

Режиссёр фильма Александр Бабаев обещает неожиданный поворот:

«В нашем фильме „Лукоморье“ подверглось некоторым изменениям: оказывается, невероятным образом Александр Пушкин спрятал в строках поэмы новые неизвестные строки. Это значительно повлияло на сюжет и финал истории, которую знает каждый».

Кроме Прилучного, в проекте задействована Елена Валюшкина, а Олеся Иванченко из «Натальной карты»сыграет русалку, что на ветвях висит. Также ожидается появление Янины Студилиной, Артёма Кошман и Валерия Панкова. Съёмки пройдут в августе и сентябре, премьера картины запланирована на 2026 год.

Судя по амбициям создателей, нас ждёт не просто экранизация классики, а попытка собрать всё лучшее от эпических фэнтези последних лет.

