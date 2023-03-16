С копной на голове и усиками: таким Баталова вы еще не видели (фото)

Борис Бороздин из фильма «Летят журавли», декабрист Сергей Трубецкой в «Звезде пленительного счастья» и, конечно, «он же Гога, он же Гоша, он же Юрий» из картины «Москва слезам не верит» — каждая роль Алексея Баталова считается драгоценностью, вошедшей в сокровищницу отечественного кино. Тем интереснее вспомнить, с чего начинался его творческий путь.

Артист дебютировал в кино в 1944 году в возрасте 16 лет. Алексей Баталов сыграл в художественном фильме Лео Арнштама. Картина была посвящена подвигу Зои Космодемьянской, а актеру там отведена роль одноклассника Зои. В год выхода фильм стал лидером проката, в кино его посмотрели почти 22 миллиона человек. Примечательно, что юного Баталова тогда даже не указали в титрах.

В вихрастом парне с копной иссиня-черных волос, густыми бровями и усиками над верхней губой узнать народного артиста СССР и лауреата Госпремии Российской Федерации могут лишь самые дотошные киноведы.

Свою следующую роль в кино Баталов сыграет через 10 лет. Фильм Хейфица «Большая семья» получил приз Каннского кинофестиваля за лучший актерский ансамбль.