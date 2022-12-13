С кого на самом деле списали Гарри Поттера: вы о нем точно слышали (фото)

Вселенная «Гарри Поттера» никогда не выйдет из моды. До сих пор фанаты с удовольствием раскрывают факты и подробности о любимой волшебной саге.

Многих с самой первой книги интересовал вопрос: кто стал прототипом главного героя? Однозначного ответа не существует, ведь Гарри — это собирательный образ. По одной из версий, важную для сюжета деталь Поттер позаимствовал у самого принца Уильяма. Речь идет о легендарном шраме, оставленном злодеем Волан-де-Мортом на лбу годовалого Гарри. У наследника британского престола есть аналогичная метка. Много лет назад этот памятный след на лбу принца оставил его одноклассник.

Он вместе с маленьким Уильямом играл гольф. Приятель со всей силы замахнулся клюшкой, но угодил прямо в лоб принца. Ребенка тут же отправили в больницу, где ему зашили рану. Для принца все кончилось относительно легко, и голова серьезно не пострадала. Сам Уильям позже иронически называл свою отметину «шрамом Гарри Поттера» и шутил, что иногда он светится.