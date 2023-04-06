С Климовой ничего общего: на ком все-таки женился рокер из «Фабрики звезд» (фото)

Роман Архипов прославился благодаря участию в «Фабрике звезд». После окончания проекта он стал солистом группы «Челси», от которой сходили с ума все девушки страны.

После распада коллектива Архипов занялся сольной карьерой и полностью «переключился» на рок. Но творчество артиста волновало публику куда меньше, чем его насыщенная личная жизнь. Однажды любвеобильному музыканту приписали роман с красавицей-актрисой Екатериной Климовой.

Пресса рассказывала об этом десять лет назад. По словам таблоидов, Архипов и Климова крутили любовь в США, где их застукали папарацци. Актриса в это время снималась в картине «Любовь в большом городе», а Роман пытался строить в Штатах карьеру. Пару якобы сфотографировали во время страстных поцелуев и объятий. Примечательно, что Климова тогда была замужем за Алексеем Петренко.

С тех пор Архипов остепенился. Четыре года назад он женился на Алисе Огородниковой, дочери медиамагната. Поклонники артиста отметили, что она не имеет ничего общего с миловидной Климовой. У Алисы хищный взгляд, более крупные и резкие черты лица. Недавно в их семье произошло радостное событие — рождение дочери. Теперь Архипов стал примерным отцом и семьянином.