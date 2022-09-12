«С Климовой на одно лицо»: Гела Месхи засветился с новой возлюбленной

Гела Месхи тяжело переживал развод с Екатериной Климовой, подарившей ему дочь Бэллу. В своих интервью актер не раз давал понять, что экс-супруга разбила ему сердце. Однако теперь этот непростой период остался в прошлом. Артист, наконец, наладил личную жизнь.

С новой возлюбленной Месхи засветился на одном из светских мероприятий. Избранницей знаменитости оказалась бывшая жена солиста группы Uma2rman Сергей Кристовского — звезда телесериала «Восьмидесятые» Наталья Земцова. В своих социальных сетях она опубликовала совместное видео с актером и подтвердила их отношения.

Теперь в Сети активно обсуждают новую пару в отечественном шоу-бизнесе. Многие обратили внимание на поразительное внешнее сходство Земцовой и бывшей супруги актера. «С Климовой на одно лицо», — подметил один из интернет-пользователей.