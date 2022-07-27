«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян

Анастасия Стоцкая шокировала поклонников, показав своего сына Сашу. Не так давно артистка отправилась со своими наследниками на отдых в Турцию.

Прославленная певица старается не делиться снимками с детьми из-за постоянных слухов об отцовстве. Ведь фанаты уверены, что на самом деле артистка родила детей от Филиппа Киркорова. В социальных сетях Стоцкой не так часто попадаются фотографии наследников, однако иногда она все же делает исключения.

В этот раз певица опубликовала несколько снимков, на которых показала подробности отдыха в турецком отеле. Подписчики артистки не оставили без внимания кадры, в очередной раз отметив, насколько сильно ее дети напоминают им короля эстрады.

«С Киркоровым одно лицо!» — уверены подписчики.

Отметим, что сама Стоцкая активно отрицает все домыслы подписчиков. По ее словам, у нее никогда не было романа с Киркоровым, а отцом детей является ресторатор Cергей Абгарян, с которым она рассталась три года назад.