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Киноафиша Статьи «С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян

«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян

27 июля 2022 12:10
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян

Фанаты активно обсуждают личную жизнь исполнительницы.

Анастасия Стоцкая шокировала поклонников, показав своего сына Сашу. Не так давно артистка отправилась со своими наследниками на отдых в Турцию.

Прославленная певица старается не делиться снимками с детьми из-за постоянных слухов об отцовстве. Ведь фанаты уверены, что на самом деле артистка родила детей от Филиппа Киркорова. В социальных сетях Стоцкой не так часто попадаются фотографии наследников, однако иногда она все же делает исключения.

«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян

В этот раз певица опубликовала несколько снимков, на которых показала подробности отдыха в турецком отеле. Подписчики артистки не оставили без внимания кадры, в очередной раз отметив, насколько сильно ее дети напоминают им короля эстрады.

«С Киркоровым одно лицо!» — уверены подписчики.

Отметим, что сама Стоцкая активно отрицает все домыслы подписчиков. По ее словам, у нее никогда не было романа с Киркоровым, а отцом детей является ресторатор Cергей Абгарян, с которым она рассталась три года назад.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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