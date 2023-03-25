С Киркоровым ничего общего: на кого Анастасия Стоцкая променяла мужа (фото)

Певица Анастасия Стоцкая, наконец, явила миру своего нового ухажера. Со своим мужем, бизнесменом Сергеем Абгаряном, она рассталась еще четыре года назад, но официальный развод пара оформила совсем недавно.

Стоцкая состояла в браке с предпринимателем десять лет. Певица родила от Сергея двоих детей, но общие наследники не смогли скрепить отношения родителей. Решение о расставании далось супругам непросто, поэтому они долго об этом не рассказывали. При этом Стоцкая и Абгарян не спешили подавать на развод. Причиной тому стал, вероятно, роман 40-летней Анастасии с 33-летним актером Александром Казьминым. СМИ писали о том, что их отношения начались еще в 2021 году — летом их видели вместе на Мальдивах.

Пользователи Сети отметили, что красавчик-брюнет Казьмин выглядит моложе своих лет, а на фоне Стоцкой он смотрится совсем как юный парень. Также некоторые пошутили, что у Александра нет ничего общего с Филиппом Киркоровым — бывшим продюсером певицы, с которым ей приписывали роман. К тому же новый избранник Анастасии предпочитает свободный стиль, а не помпезно-гламурный. О разводе Стоцкой и о ее новом романе рассказали авторы издания Starhit.