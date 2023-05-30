С кино покончено: кудрявый мечтатель из «Формулы любви» изменился так, что не узнать
Звездой уже не назовешь.
Мелодрама «Формула любви» оказалась самой успешной работой юного актера Александра Михайлова. По стечению обстоятельств эта картина стала последней в фильмографии артиста, несмотря на то что образ кудрявого мечтателя пришелся по душе многим зрителям.
Голубоглазого красавца даже приняли в театр. Но там он встретил свою будущую супругу, рядом с которой стал замечать, что сцена и перевоплощения в новых персонажей даются ему очень тяжело. Вскоре возлюбленные и вовсе ушли из профессии, что резко осудили их близкие родственники.
Бывшие актеры нашли спасение в вере и начали петь в церковном хоре. Вместе они путешествовали по стране, выступая в соборах, в больницах и даже в тюрьмах. За это время Александр успел измениться до неузнаваемости и, кажется, совсем потерял интерес к съемкам в фильмах. Талантливый артист отрастил небольшую бородку, под глазами появились заметные круги, а его одежда стала более скромной. И теперь его уже трудно назвать кинозвездой.