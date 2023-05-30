С кино покончено: кудрявый мечтатель из «Формулы любви» изменился так, что не узнать

Мелодрама «Формула любви» оказалась самой успешной работой юного актера Александра Михайлова. По стечению обстоятельств эта картина стала последней в фильмографии артиста, несмотря на то что образ кудрявого мечтателя пришелся по душе многим зрителям.

Голубоглазого красавца даже приняли в театр. Но там он встретил свою будущую супругу, рядом с которой стал замечать, что сцена и перевоплощения в новых персонажей даются ему очень тяжело. Вскоре возлюбленные и вовсе ушли из профессии, что резко осудили их близкие родственники.

Бывшие актеры нашли спасение в вере и начали петь в церковном хоре. Вместе они путешествовали по стране, выступая в соборах, в больницах и даже в тюрьмах. За это время Александр успел измениться до неузнаваемости и, кажется, совсем потерял интерес к съемкам в фильмах. Талантливый артист отрастил небольшую бородку, под глазами появились заметные круги, а его одежда стала более скромной. И теперь его уже трудно назвать кинозвездой.