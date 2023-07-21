С кино покончено: куда пропала малышка из «Гринча» с Джимом Керри

В 2000 году на экраны вышла картина «Гринч — похититель Рождества», ставшая одним из самых популярных рождественских фильмов. Главную роль исполнил Джим Керри, а самой юной звездой стала Тейлор Момсен. Очаровательной маленькой актрисе тогда было всего пять лет.

Сегодня Тейлор уже исполнилось 29 лет. Пухлощекая малышка превратилась в стройную рок-диву.

После столь яркой первой роли девочке предлагали множество проектов. Она сыграла Гретель в экранизации сказки братьев Гримм, а затем появилась во второй части популярной франшизы «Дети шпионов». Подросшая Тейлор Момсен сыграла одну из главных ролей в популярном сериале «Сплетница». Ее героиня Дженни Хамфри менялась вместе с самой Тейлор — из примерной девочки она превратилась в бунтарку. Такой же путь прошла и сама Момсен.

Девушка завязала с карьерой актрисы, она собрала свою рок-группу под названием The Pretty Reckless и прославилась на весь мир. Оказалось, что у милой малышки из «Гринча» невероятно мощный голос.