С Ким Кардашьян на одно лицо: Тори Карасеву из «Дома-2» не узнать (фото)

На шоу «Дом-2» побывало немало ярких участников, но далеко не всем из них удалось сохранить свою популярность после ухода с проекта. Исключением стала Тори Карасева, пришедшая на скандальную телестройку в 2005 году.

Эффектная брюнетка за словом в карман не лезла и точно знала, чего хочет, поэтому быстро полюбилась зрителям. Карасева пришла на телевидение не только за тем, чтобы найти свою любовь. Эпатажная красотка была не прочь стать актрисой или певицей, но успехов ни на том, ни на другом поприще так и не добилась.

В 2008 году звезда покинула «Дом-2», но с публичностью так и не рассталась. Теперь знаменитость держит поклонников в курсе главных событий своей жизни при помощи социальных сетей. Там же Карасева зарабатывает на рекламе и охотно выкладывает свои фотографии. Подписчики отметили, что за прошедшие годы Тори сильно изменилась. По мнению многих, теперь она на одно лицо с американской актрисой Ким Кардашьян.