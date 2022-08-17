С Кейт Миддлтон общаться отказывается: планы Меган Маркл предали огласке

О вражде Меган Маркл и Кейт Миддлтон ходят легенды. В Сети в очередной раз заговорили о натянутых отношениях герцогинь на фоне скорого приезда принца Гарри и его супруги в Великобританию.

В сентябре герцоги Сассекские должны принять участие в саммите молодых лидеров. А вот желанием встретиться с герцогами Кембриджскими оскандалившаяся пара не горит.

Как пишет портал Daily Mail, две семьи будут жить недалеко друг от друга, однако совместных планов у них нет. Многие предполагают, что все дело в том, что Меган Маркл отказывается общаться с Кейт Миддлтон, а принц Гарри лишь потакает своей супруге, ради которой готов отказаться от общения с родным братом — принцем Уильямом.

Отметим, что в последний раз родственники были замечены вместе летом прошлого года — на открытии памятника своей матери, принцессы Дианы.