С кем звезде «Голубой лагуны» приписывали роман: от взгляда на фото станет не по себе

Брук Шилдс стала звездой после выхода картины «Голубая лагуна». Поклонники сходили с ума от ее миловидного лица, роскошных волос и бездонных глаз. Неудивительно, что все внимание публики было приковано к личной жизни Брук.

Актрисе приписывали многочисленные романы с мировыми знаменитостями. Шилдс часто видели в компании поп-короля Майкла Джексона, который был старше ее на семь лет. Публика не могла нарадоваться, когда видела кумиров вместе. Многие были уверены, что у звезд бурный роман. Эти слухи подогревал и сам Майкл, который подтвердил, что встречается с Брук.

Однако позднее выяснилось, что все это было ложью. Шилдс не состояла в отношениях с певцом, а просто общалась с ним как с другом. Однажды Джексон сделал ей предложение, но получил отказ. У Брук не было никаких романтических чувств к артисту. На их совместных фото заметно, что актриса немного отстраняется от Майкла и его объятий. Но ей приходилось играть роль его подружки, чтобы подогревать внимание к их персонам.