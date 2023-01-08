С кем в реальной жизни встречается Бриенна Тарт ростом 191 см (фото)

Известность во всем мире Гвендолин Кристи получила после роли в сериале «Игра престолов». Она сыграла героиню по имени Бриенна Тарт, беззаветно преданную своим господам и мечтающую стать рыцарем. В боях она дралась наравне с мужчинами, но при этом оставалась женственной и ранимой. Такой противоречивый образ Кристи удалось создать благодаря трогательной внешности в сочетании с очень высоким ростом, составляющим 191 см.

После успеха картины Гвендолин активно начала сниматься. Зрители могли видеть ее в «Голодных играх» и в «Удивительном мире Марвена». Личная жизнь актрисы тоже сложилась благополучно. Последние восемь лет она состоит в отношениях с дизайнером из Британии Джайлсом Диконом. Они часто вместе выходят в свет. Несмотря на то что модельер тоже довольно рослый, Кристи на каблуках выше своего избранника на целую голову. Но пару это совсем не смущает, как и их фанатов.