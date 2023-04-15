С кем на самом деле живет Леонардо ДиКаприо: ответ вас ошарашит (фото)

Поклонники давно ждут, когда Леонардо ДиКаприо распрощается с холостяцкой жизнью. Актер меняет одну возлюбленную на другую, и все они как на подбор яркие эффектные красотки. Но жениться звезда Голливуда не спешит, и теперь ясно почему.

Рядом со знаменитостью уже есть одна прекрасная леди, с которой он, кажется, готов жить до конца своих дней. Нет, это не очередная длинноногая модель, чей возраст едва достигает 25 лет. Под одной крышей с секс-символом обитает женщина, в феврале этого года отметившая 80-летний юбилей, и ее внешность далека от идеала. И все же она занимает в сердце артиста особенное место.

Это его мама — Ирмелин Инденбиркен. Когда звезда «Титаника» не обременен отношениями, то охотно возвращается под крыло любимой родительницы. ДиКаприо совсем этого не стесняется и всегда охотно демонстрирует мать широкой общественности, появляясь вместе с ней на светских мероприятиях.