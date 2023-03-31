С кем изменяла мужу во время беременности Эппле: вы будете сражены наповал (фото)

В течение многих лет Жанна Эппле была супругой Ильи Фрэза. Вместе с мужем они воспитали двоих сыновей, Потапа и Ефима, и долгое время считались одной из самых красивых и успешных пар отечественного телевидения. Однако не так давно оказалось, что артистка не была верна своему избраннику.

По словам самой Эппле, во время работы над фильмом «Белые одежды» она познакомилась с Валерием Гаркалиным. В то время она была беременна своим первым сыном, а Гаркалин — женат на избраннице Екатерине. Но это не остановило их, поэтому между артистами начался страстный роман прямо на съемочной площадке.

Разорвать отношения им удалось только одним способом. Гаркалин и Эппле перестали видеться и спустя некоторое время остыли друг к другу. В итоге артистка прожила в браке 17 лет, а Гаркалин со своей супругой был вместе до самой ее смерти в 2009 году.