С кем до Полины Гагариной крутил роман Дмитрий Исхаков: при виде фото глаза на лоб полезут

Полина Гагарина прожила в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым шесть лет. Но мало кто знает, что до певицы он крутил роман с другой знаменитостью.

В это трудно поверить, но предшественницей Гагариной стала актриса Равшана Куркова, известная по фильму «Нереальная любовь». Ее роман с Исхаковым вспыхнул совершенно внезапно. Дмитрий делал фотосессию для Равшаны и ее мужа, актера Артема Ткаченко. Это происходило на Мальте. Куркова и Исхаков продолжали общение после возвращения в Россию, а позднее их дружба переросла в нечто большее.

Актрису все чаще видели в компании фотографа, и это спровоцировало слухи об их романе. Оказалось, что эти догадки не были выдумкой. К тому моменту Равшана развелась с Ткаченко и погрузилась в новые отношения. Избранник даже подарил Курковой кольцо, но до свадьбы дело так и не дошло.

Исхаков отдал предпочтение куда более прославленной Полине Гагариной. Певица стала его женой в 2014 году, и вскоре в их браке родилась дочь Мия. Однако пара в итоге развелась.