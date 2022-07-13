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«С каждым разом все откровеннее»: поведение Волочковой обескуражило россиян

13 июля 2022 17:50
«С каждым разом все откровеннее»: поведение Волочковой обескуражило россиян

Бывшая артистка балета показала подписчикам видео с тренировки.

46-летняя Анастасия Волочкова снова шокировала подписчиков. Фанаты уже привыкли к тому, что экс-балерина часто публикует провокационные снимки с минимумом одежды или фото в объятиях неизвестных мужчин. Но на этот раз Анастасия позволила пользователям соцсетей «заглянуть» на свою тренировку.

В ролике, который Волочкова выложила в Сеть, она делает растяжку, принимая пикантные позы и демонстрируя размах ног. По ее словам, таким образом она готовится к выступлениям в Коломне, в которых будет принимать участие вместе с детским коллективом. Подобное поведение Анастасии обескуражило даже ее поклонников.

«Выглядит очень неприлично», «Сколько можно!», «Вульгарно получилось очень», «С каждым разом все откровеннее», «Почему она считает, что это красиво?», «Перебор», — подчеркнули комментаторы.

Анастасия ранее уже отмечала, что не обращает внимание на критику недоброжелателей. А некоторые фолловеры подозревают, что порой бывшая балерина специально дразнит хейтеров.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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