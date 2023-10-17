С каждым разом все краше: только посмотрите на жен Панфилова из «Пса»

Сегодня Никита Панфилов — один из самых востребованных отечественных актеров. Все благодаря главной роли в детективном сериале «Пес». За картиной следят тысячи поклонников, а женщины тают при виде этого брутального мачо. Неудивительно, что артист был женат целых три раза.

Первой супругой будущей звезды стала сокурсница по Школе-студии МХАТ Вера Бабенко. Панфилов души не чаял в привлекательной брюнетке, однако молодых актеров развели собственные амбиции. Их брак продержался всего пару лет.

Во второй раз артист попытал счастье с Ладой Поярковой. Красавица работала на телевидении и быстро вскружила голову секс-символу отечественного кино. После свадьбы у пары родился сын Добрыня. Но, несмотря на общего ребенка, супруги развелись.

Последние шесть лет Никита Панфилов счастлив в браке с врачом-стоматологом Ксенией Соколовой. Будущие избранники познакомились в социальных сетях. Супруга актера редко появляется на светских мероприятиях: женщина сосредоточена на воспитании их очаровательной дочери Авроры.