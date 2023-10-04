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С каждым годом все страннее: что не так с дочерью Якубовича (фото)

4 октября 2023 18:00
С каждым годом все страннее: что не так с дочерью Якубовича (фото)

Варваре уже исполнилось 25 лет.

Леонид Якубович редко рассказывает о своей семье, а ведь телеведущий в свое время мог похвастаться довольно насыщенной личной жизнью. Он был женат трижды. Звезда ТВ воспитал взрослого сына, который сам уже работает на федеральном канале. Кроме того, у Якубовича есть и дочь Варвара, ей в этом году исполнилось 25 лет.

В своей наследнице телеведущий души не чает, хотя и воспитывал ее очень строго. Девушка вела довольно закрытый образ жизни и перепробовала множество профессий. Варвара окончила МГИМО, выбрав направление в сфере журналистики, увлекалась косплеем, а теперь занялась музыкой. Но популярностью отца для своей раскрутки она не пользуется.

Девушка обожает эксперименты с внешностью, часто публикует снимки без макияжа. Ее отличительной чертой являются яркие цвета волос. Вот только пользователи Сети уверены, что с каждым годом Варвара кажется все страннее.

«Рыжеволосая рокерша без макияжа — такой типаж был популярен лет 10 назад», «А что с цветом волос? Я отстала от жизни? Сейчас это снова модно?», «Выглядит странно. Одета безвкусно», — отметили комментаторы.

С каждым годом все страннее: что не так с дочерью Якубовича (фото)
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, социальные сети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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