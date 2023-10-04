С каждым годом все страннее: что не так с дочерью Якубовича (фото)

Леонид Якубович редко рассказывает о своей семье, а ведь телеведущий в свое время мог похвастаться довольно насыщенной личной жизнью. Он был женат трижды. Звезда ТВ воспитал взрослого сына, который сам уже работает на федеральном канале. Кроме того, у Якубовича есть и дочь Варвара, ей в этом году исполнилось 25 лет.

В своей наследнице телеведущий души не чает, хотя и воспитывал ее очень строго. Девушка вела довольно закрытый образ жизни и перепробовала множество профессий. Варвара окончила МГИМО, выбрав направление в сфере журналистики, увлекалась косплеем, а теперь занялась музыкой. Но популярностью отца для своей раскрутки она не пользуется.

Девушка обожает эксперименты с внешностью, часто публикует снимки без макияжа. Ее отличительной чертой являются яркие цвета волос. Вот только пользователи Сети уверены, что с каждым годом Варвара кажется все страннее.