С каждым годом все моложе: люди поверить не могут, что Курковой уже 42 года

Равшана Куркова все чаще появляется перед поклонниками без макияжа и фильтров. И каждый раз фанаты замирают от восторга: в 42 года одна из самых привлекательных актрис российского кино выглядит на 20 лет.

Новое фото артистки в социальных сетях произвело фурор. Куркова вновь продемонстрировала свою природную красоту, заставив сердца подписчиков биться чаще.

«Восхищаюсь тем, как вы выглядите в своем возрасте. Очень хочу так», «С каждым годом все моложе и моложе», «Прекрасная Равшана! Вы изобрели эликсир молодости?»

— пишут фолловеры под свежим постом знаменитости.

Меж тем звезда экрана не раз рассказывала в интервью, что именно стало для нее тем самым эликсиром молодости. Артистка не частит с визитами к косметологу, предпочитая домашний уход. Примером для нее стала любимая бабушка, которая делала маски из огурцов и сметаны и всегда выглядела великолепно.

Равшана пользуется этим старым, проверенным способом, добавляя к нему и качественную косметику по уходу за лицом. Вдобавок к этому брюнетка следит за питанием, что также дает отличный результат.