С каждым годом все красивее: как сейчас выглядит исполнитель хита «Вова-чума» Ираклий

Ираклий Пирцхалава прославился на всю страну как участник «Фабрики звезд». Музыкант покорил чарты с хитом «Вова-чума» и заставил всех говорить о себе, а после окончания проекта продолжил штурмовать отечественный шоу-бизнес.

Музыкант активно записывал новые композиции, выпустив в итоге три альбома. Помимо этого, он доказывал свой талант, участвуя в телевизионных шоу — например, в проекте перевоплощений «Один в один». Певец проявил себя и в ресторанном бизнесе. Он успел открыть несколько проектов, среди которых были ресторан DJ-бар, клубно-концертная площадка и ресторан VinoGrad.

Своими успехами Ираклий делится в социальных сетях, где за ним следит больше 500 тысяч подписчиков со всего мира. Музыкант регулярно выкладывает новые снимки и видео, а преданные поклонники осыпают его комплиментами. По их мнению, с годами артист становится только красивее.