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«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске

20 июля 2022 14:45
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске

Наследник артистки весной этого года отпраздновал 9-летие.

Дмитрий Шепелев взбудоражил поклонников, показав своего сына Платона. Как отметили пользователи Сети, мальчик все больше становится похож на свою мать.

В течение нескольких лет после смерти исполнительницы телеведущий скрывал своего наследника от публики. Шепелев специально не показывал сына в социальных сетях и не приводил на светские мероприятия. Однако не так давно он решил отказаться от своего правила и теперь изредка делится публикациями с сыном. В недавней записи Дмитрия, например, Платон играет на гитаре.

«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию телеведущего. Одни похвалили 9-летнего Платона за музыкальные успехи, а другие отметили, насколько сильно наследник напоминает Жанну Фриске.

«С каждым годом он становится все больше похож на маму», «Копия мама, папиного ничего нет», — делятся мнением подписчики.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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2 комментария
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