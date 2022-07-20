«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске

Дмитрий Шепелев взбудоражил поклонников, показав своего сына Платона. Как отметили пользователи Сети, мальчик все больше становится похож на свою мать.

В течение нескольких лет после смерти исполнительницы телеведущий скрывал своего наследника от публики. Шепелев специально не показывал сына в социальных сетях и не приводил на светские мероприятия. Однако не так давно он решил отказаться от своего правила и теперь изредка делится публикациями с сыном. В недавней записи Дмитрия, например, Платон играет на гитаре.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию телеведущего. Одни похвалили 9-летнего Платона за музыкальные успехи, а другие отметили, насколько сильно наследник напоминает Жанну Фриске.

«С каждым годом он становится все больше похож на маму», «Копия мама, папиного ничего нет», — делятся мнением подписчики.