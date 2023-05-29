С каждым днем все хуже: на Олега Басилашвили без слез не взглянешь

Один из ярчайших актеров СССР Олег Басилашвили переживает не лучшие времена. У 88-летнего именитого артиста серьезные проблемы со здоровьем, и он еле держится на ногах.

Однако несмотря на предостережения врачей, Олег Валерианович продолжает выступать на театральных подмостках. Его мучают сильные боли в позвоночнике, и перед выходом ему делают уколы. Рядом с Басилашвили всегда его верная подруга и коллега Алиса Фрейндлих, которая всячески подбадривает артиста.

Недавно актеры вышли вместе на сцену. К огромному шоку поклонников, Олег Валерианович выглядел как скрюченный и немощный старичок, который вот-вот рухнет. Фрейндлих держала его за руку и была для него настоящей опорой во всех смыслах этого слова.

Актера беспокоит не только собственное состояние, но и здоровье его 88-летней супруги Галины Мшанской. Она тоже сильно болеет и практически не выходит из дома. Об этом рассказали журналисты передачи «Ты не поверишь!».

Олег Валерианович живет с супругой в особняке под Санкт-Петербургом. Он никого не хочет видеть у себя и наотрез отказывается общаться с журналистами. Поклонники переживают за любимого актера и желают ему скорейшего выздоровления.