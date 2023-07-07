С каждым днем все больше похожи: дядю Газманова на сцене видели сотни раз, но не узнавали

Артистические династии в нашем обществе не редкость, но иногда родство обнаруживается там, где мы и не подозревали. Оказалось, что у певца Олега Газманова есть знакомый нам всем «брат», а точнее — четвероюродный дядюшка. Но поскольку сам Газманов на четыре года старше дяди, то их можно счесть скорее братьями.

Тем самым родственником певца оказался известный комик Ефим Шифрин. Долгое время артисты не хотели делиться этой информацией с прессой, чтобы не провоцировать слухи о том, что кто-то кого-то продвигает. Только когда оба родственника получили заслуженную славу и популярность, они признались в родстве.

Оказалось, у Шифрина и Газманова есть общая родственница. Она является троюродной сестрой юмориста и в такой же степени родства находится с певцом. Когда эта информация стала достоянием общественности, артисты не стали отнекиваться и во всем сознались.

Ефим Шифрин назвал Газманова своим четвероюродным племянником, а его сына Родиона — пятиюродным внуком.