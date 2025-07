«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)

Когда выходит новая часть «Хищника», зрители делятся на два лагеря: одни (фигурально) мажут лицо грязью и накручивают дреды, другие — вспоминают с тоской «тот самый» оригинал со Шварценеггером и ворчат про «сколько можно». Но свежий трейлер «Хищник: Планета смерти» расчеркивает границу по-новому: теперь спорят не про ностальгию, а про смелость.

Что ж, давайте копнём в ту самую «планету смерти» — и посмотрим, что в ней зарыто.

Молодой яутжа, девочка-андроид и немного Weyland-Yutani

Главный герой нового фильма — молодой яутжа по имени Дек. Его выкинули из клана, и теперь он должен доказать, что достоин звания охотника. Для этого — куда ж ещё — он отправляется на планету Калиск, которая, судя по трейлеру, состоит из: а) гигантских зверюг, б) агрессивной флоры, в) вооружённых до зубов людей, г) андроида, который шутит и разваливается пополам.

Вот последний пункт и стал неожиданным центром внимания: Эль Фаннинг играет синтетика Тиа, созданную Weyland-Yutani. Да, ту самую корпорацию из «Чужого». Да, это отсылка. И нет, не последняя.

Тиа — персонаж, ставший камнем преткновения первых фанатских войн на Reddit вокруг этого фильма: белые глаза, живая «половинка тела», остроумные фразы и некоторая — прости господи — харизма.

После атаки неизвестной твари она теряет нижнюю часть туловища и... продолжает путешествие, болтая на спине у Хищника. Дек носит её, как Чубакка — C-3PO.

«С каких пор ужастик превратился в комедию?», «Слишком много шуток на единицу трейлера — возмутительно», — недоумевают фанаты в Сети.

Монстр — не тот, о ком вы подумали

В трейлере голос Тиа говорит о «финальном хищнике». Камера показывает огромного монстра, потом — меха в бою с ним, потом снова монстра, потом — опять меха. Кажется, всё ясно: вот он, финальный босс. Но...

Если залезть на Reddit, становится очевидно: всё это — дымовая завеса.

«Она говорит не про эту зверюгу. Она про ксеноморфа», — пишут зрители.

Они выносят диагноз трейлеру: его цель — запутать зрителя, чтобы потом в финале выкатить ту самую легендарную тварь. Потому что Weyland-Yutani, потому что синтетик, потому что жажда кроссоверов.

А ещё на Reddit полно теорий: что и андроид, и мех, и вся планета Калиск — это такая себе витрина биологического оружия; что весь третий акт — ловушка; что это на самом деле приквел к новому «Чужому против Хищника». Если это правда — Disney действительно сыграли на опережение.

Хищник говорит, а не рычит

Самое странное (и одновременно любопытное) — это то, как в трейлере подают самого Хищника. Он говорит. Внятно. Его реплика «Я — не добыча», похоже, станет мемом. Некоторым это нравится: наконец-то у яутжа появляется голос, характер, арка. Другим — не очень: хотят таинственного зверя, а не главного героя с внутренним конфликтом.

Но тут надо помнить: режиссёр — Дэн Трахтенберг, автор «Добычи». Он уже показал, как можно встряхнуть старую формулу и сделать остро, дерзко и свежо. И, похоже, именно это он собирается провернуть ещё раз — только теперь в сторону «God of War» и «Shadow of the Colossus», а не устаревшего экшена 80-х.

«Хищник: Планета смерти» пока производит странное и притягательное впечатление. Это явно не клон старых фильмов, и даже не логическое продолжение «Добычи». Это риск. Это поворот к неожиданному дуэту: Хищник и робот-девочка против мира, который хочет их сожрать.

Это может быть провалом. Это может стать культовой штукой для фанатов двух франшиз. Но равнодушным, кажется, не останется никто.

