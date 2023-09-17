С испугом прошли бы мимо: Петросян скрыл неудобную правду о профессии первой жены

О первой супруге Евгения Петросяна известно немного. Информация в Сети гласит, что она была дочерью актера Владимира Кригера. Но на самом деле эту легенду придумал сам юморист. А правду о матери Викторины Петросян раскрыла актриса Мария Скуратова.

Артистка скончалась в возрасте 90 лет, но до своей смерти успела рассказать о первом браке Евгения Вагановича. По словам Марии Морицевны, супруга комика была ее двоюродной сестрой. Об этом рассказало издание «Дни.ру».

Софья Шлуглейт оказалась персоной нон грата не только для Петросяна, но и для собственной семьи. На самом деле женщине не имела ничего общего с творческой средой и не умерла молодой, как рассказывал Викторине отец. Бывшая жена артиста была воровкой и мошенницей. Она продала квартиру свекра и свекрови сразу трем покупателям, за что и попала в тюрьму впервые. После этого она совершала одно преступление за другим, за что получала новые сроки. Умерла рецидивистка не так давно, и Викторина вполне могла бы в ней встретиться. Но о существовании матери ей было ничего не известно.