Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)

С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)

25 июля 2025 20:31
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)

Для фанатов sci-fi — это не проблема.

Космонавты в кино — это всегда зрелищно, будь то научная фантастика или ироничная комедия. Но если с «Интерстелларом» всё очевидно, то как насчёт остальных фильмов со схожей тематикой? В этом тесте мы собрали кадры с героями в скафандрах из разных картин — от культовых до неожиданных.

Вам предстоит узнать 5 фильмов по фрагменту с космонавтом. Некоторые кадры узнаются мгновенно, другие заставят задуматься даже заядлых киноманов.

Не переживайте, если какие-то сцены покажутся вам незнакомыми — это повод открыть для себя новые интересные фильмы. Проверим, насколько хорошо вы ориентируетесь в космической кинотематике?

Ранее мы писали: «Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны

Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера Читать дальше 26 июля 2025
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета Читать дальше 24 июля 2025
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Читать дальше 26 июля 2025
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать Читать дальше 26 июля 2025
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере Читать дальше 26 июля 2025
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест) От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест) Читать дальше 26 июля 2025
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги» Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги» Читать дальше 26 июля 2025
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест) Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест) Читать дальше 26 июля 2025
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест) ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест) Читать дальше 25 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше