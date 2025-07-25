С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)

Космонавты в кино — это всегда зрелищно, будь то научная фантастика или ироничная комедия. Но если с «Интерстелларом» всё очевидно, то как насчёт остальных фильмов со схожей тематикой? В этом тесте мы собрали кадры с героями в скафандрах из разных картин — от культовых до неожиданных.

Вам предстоит узнать 5 фильмов по фрагменту с космонавтом. Некоторые кадры узнаются мгновенно, другие заставят задуматься даже заядлых киноманов.

Не переживайте, если какие-то сцены покажутся вам незнакомыми — это повод открыть для себя новые интересные фильмы. Проверим, насколько хорошо вы ориентируетесь в космической кинотематике?

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