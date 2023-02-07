С иконой русского стиля ничего общего: спорим, вы не узнаете юную Эвелину Хромченко (фото)

Имя Эвелины Хромченко ассоциируется у большинства россиян с шоу «Модный приговор», в котором она рассказывала героям и зрителям об элегантности и утонченном вкусе. В кадре знаменитость всегда выглядела эффектно — безупречная укладка, макияж и идеально подобранная одежда. Вот только такой звезда экрана была далеко не всегда.

Прежде чем связать свою жизнь с модной индустрией, телеведущая долгое время занималась журналистикой. На заре своей карьеры она не могла похвастаться эффектной и привлекательной внешностью — одевалась скромно, носила короткую стрижку и отдавала предпочтение естественному цвету волос.

Ранее Хромченко поделилась в социальных сетях своей архивной фотографией. Кадр удивил подписчиков звезды, отметивших, что на этом снимке у нее нет ничего общего с иконой русского стиля.