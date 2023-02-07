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Киноафиша Статьи С иконой русского стиля ничего общего: спорим, вы не узнаете юную Эвелину Хромченко (фото)

С иконой русского стиля ничего общего: спорим, вы не узнаете юную Эвелину Хромченко (фото)

7 февраля 2023 09:45
С иконой русского стиля ничего общего: спорим, вы не узнаете юную Эвелину Хромченко (фото)

Поклонники звезды не поверили своим глазам.

 

Имя Эвелины Хромченко ассоциируется у большинства россиян с шоу «Модный приговор», в котором она рассказывала героям и зрителям об элегантности и утонченном вкусе. В кадре знаменитость всегда выглядела эффектно — безупречная укладка, макияж и идеально подобранная одежда. Вот только такой звезда экрана была далеко не всегда.

Прежде чем связать свою жизнь с модной индустрией, телеведущая долгое время занималась журналистикой. На заре своей карьеры она не могла похвастаться эффектной и привлекательной внешностью — одевалась скромно, носила короткую стрижку и отдавала предпочтение естественному цвету волос.

Ранее Хромченко поделилась в социальных сетях своей архивной фотографией. Кадр удивил подписчиков звезды, отметивших, что на этом снимке у нее нет ничего общего с иконой русского стиля.

С иконой русского стиля ничего общего: спорим, вы не узнаете юную Эвелину Хромченко (фото)

«Никогда бы вас не узнала!», «Изменилась значительно», «Ни за что бы не подумала, что вы были брюнеткой», — гласят комментарии в Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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