С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана

7 февраля 2026 18:07
Пока проект только находится в планах у Disney и Sony.

В Сети появилось видео, которое бьёт точно в сердце всем, кто вырос на оригинальной трилогии Сэма Рэйми. Это не официальный анонс, а нейротрейлер, смонтированный искусственным интеллектом ролик, показывающий, каким мог бы быть «Человек-Паук 4» с возвращением Тоби Магуайра в строй. И он по эмоциональному удару сравним с финалом «Логана».

Всего через несколько дней после того, как сам Сэм Рэйми заявил, что был бы не против снять продолжение, иностранец под ником Matthew Hazandras визуализировала эту мечту. В ролике мы видим постаревшего Питера Паркера, всё так же носящего бремя ответственности.

Но мир вокруг изменился: здесь появляется Майлз Моралес, возвращаются старые противники вроде Песочного Человека, мелькает Серебряный Соболь (Николь Кидман) и наемники Sable International. А главный удар — нам показывают дочь Питера и сраженную удром на сцене Эм-Джей.

С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана

Конечно, по духу нейротрейлер явно вдохновляется историей «Логана», в которой постаревший герой вынужден спасать близких и помогать юному паддавану в лице Майлза.

Пока официальный Marvel готовит возвращение Тома Холланда в «Совершенно новый день» (премьера 31 июля 2026 года), этот нейротрейлер напоминает: для целого поколения Человеком-Пауком навсегда останется именно Тоби Магуайр.

И его возможное возвращение в «Мстителях» закладывает почву для отдельного сольника. К слову, идея ввести Моралеса именно во вселенной Рэйми выглядит довольно убедительно: мы сможем простится с полюбившимися героями и получим Паука, который живет отдельно от прочих Мстителей.

Фото: Кадр из серии фильмов «Человек-Паук», ИИ-арты
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
