С «Игрой в кальмара» все ясно, но есть и другие: 8 самых дорогих дорам — обошлись в $29 млн и больше

Про «Игру в кальмара» слышал, пожалуй, каждый — этот сериал стал мировым феноменом и подарил корейским дорамам новый уровень популярности. Но на самом деле он далеко не единственный дорогой и зрелищный проект: в индустрии хватает тайтлов, на которые создатели вложили десятки миллионов долларов, и каждый из них впечатляет не меньше.

Мы собрали 8 самых дорогостоящих дорам последних лет. Здесь есть всё: мистические существа, исторические драмы, фэнтезийные легенды и трогательные романтические истории. Эти сериалы не только красиво сняты, но и умеют цеплять — через героев, атмосферу и масштабность постановки.

Так что если хочется найти что-то на уровне «Игры в кальмара», но с другим настроением и историей — вот список, который точно стоит взять на заметку.

1. «Игра в кальмара 3» — (100 млрд вон ≈ $73 млн)

IMDb-оценка: 8.0

Сюжет: Продолжение второго сезона, в котором Сон Ки Хун, переживший ужасы первых игр, возвращается, чтобы разрушить систему изнутри. Ещё больше «мяса», жестокости и потрясений.

2. «Кёнсонское существо» — (70 млрд вон ≈ $51 млн)

IMDb-оценка: 7.4

Сюжет: События происходят в 1945 году, накануне освобождения Кореи от японской оккупации. В центре истории — молодые люди, которые сталкиваются с чудовищем, созданным в результате жутких экспериментов. Им приходится бороться не только за жизнь, но и за сохранение человечности в мрачное время.

3. «В движении» — (65 млрд вон ≈ $47 млн)

IMDb-оценка: 8.4

Сюжет: История вращается вокруг группы школьников, которые унаследовали необычные способности от родителей — бывших тайных агентов. Они стараются выглядеть как обычные подростки и жить самой обычной жизнью. Но обстоятельства вынуждают их объединиться, чтобы дать отпор могущественной организации, желающей подчинить их силы своим целям.

4. «Когда жизнь дарит тебе мандарины» — (60 млрд вон ≈ $44 млн)

IMDb-оценка: 9.1

Сюжет: История молодой девушки, выросшей на острове Чеджу в 1950-х. Несмотря на бедность и строгие рамки, диктующие положение женщин в то время, она не отказывается от мечты стать поэтессой. Рядом с ней всегда верный друг Кван Сик, и вместе они проходят через испытания, отстаивая свои чувства и стремления в мире, где свобода выбора даётся с трудом.

5. «Королева слёз» — (56 млрд вон ≈ $41 млн)

IMDb-оценка: 8.2

Сюжет: Дорама переворачивает знакомую сказку о Золушке с ног на голову — здесь в роли Золушки оказывается мужчина. Он уже три года женат на наследнице огромной корпорации и понимает, что больше не может продолжать эту жизнь, мечтая о разводе. Но всё меняется, когда страх перед её могущественной семьёй сталкивается с неожиданной новостью: у жены обнаруживают смертельную болезнь.

Кстати, здесь одну из ролей исполнил Пак Сон Хун, воплотивший игрока под номером 120 в «Игре в кальмара».

6. «Легенда» — (50 млрд вон ≈ $36 млн)

IMDb-оценка: 7.6

Сюжет: Две тысячи лет жители Когурё ожидали прихода истинного правителя. По легенде, он сможет пробудить Четырёх Стражей стихий и вернуть гармонию в мир. И вот на небосводе загорается звезда — знак того, что время избранного настало.

7. «Мистер Саншайн» — (40 млрд вон ≈ $29 млн)

IMDb-оценка: 8.7

Сюжет: Юджин, сбежавший в США после инцидента Синмиянё в 1871, возвращается на родину уже офицером американской армии. Здесь он влюбляется в молодую аристократку, тайно участвующую в движении за независимость. Их чувства развиваются на фоне борьбы за свободу и столкновения традиций с новой эпохой.

Главную роль исполнил Ли Бён Хон, известный по роли Фронтмена в «Игре в кальмара».

8. «Пульгасаль: Бессмертные души» — (40 млрд вон ≈ $29 млн)

IMDb-оценка: 7.4

Сюжет: Мужчина, проклятый бессмертием, уже более 600 лет не может умереть и мечтает о конце своей муки. Его история переплетается с историей женщины, которая постоянно перерождается и помнит все свои прошлые жизни. Их встреча становится началом борьбы с силами, управляющими их судьбами.

А здесь главную роль исполнил Ли Джин Ук, сыгравший участника под номером 246, которого спасла Но Ыль.

