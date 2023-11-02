С Игорем Николаевым россиянам придется распрощаться: теперь удастся послушать только в записи

В сентябре этого года Игорь Николаев оказался на грани жизни и смерти. Вся страна переживала за судьбу исполнителя хитов «Выпьем за любовь» и «Дельфин и русалка». Артист перенес обширный инфаркт и был прооперирован. К счастью, врачи провели успешное коронарное шунтирование и смогли вернуть певца с того света.

Музыканту есть ради кого жить: у звезды взрослая дочь, молодая жена Юлия Проскурякова, а также 8-летняя дочка Вероника. Поэтому исполнитель перешел на более щадящий режим работы. Теперь никаких дальних гастролей, изнуряющих выступлений и многочасовых съемок — знаменитость бережет сердце.

Николаев сократил свои выступления до пяти в месяц. Композитор больше не будет колесить по России: в приоритете площадки недалеко от Москвы. Поклонникам из регионов остается лишь слушать Игоря Николаева в записи.