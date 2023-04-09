С Губиным на одной сцене стоять стыдно: откровения участницы «Фабрики звезд» вас удивят

Одной из самых ярких участниц пятого сезона шоу «Фабрика звезд» стала Александра Балакирева. Солистка группы «КуБа» не стеснялась устраивать истерики перед камерами. Одна из них случилась с артисткой после того, как она узнала, что будет петь дуэтом с Андреем Губиным.

Пока миллионы девчонок по всей стране мечтали хотя бы постоять рядом с популярным красавцем, Балакиревой становилось плохо при одной только мысли об этом.

«Я не буду петь с Губиным. Надо мной все друзья будут смеяться. Это Губин! Я в шоке! Как они догадались мне это дать?» — рыдала Александра.

Но отступать было не куда — она вышла на одну сцену с Губиным и исполнила песню «Время романтиков».

В YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу» Балакирева вспомнила тот эпизод, признавшись, что во время выступления ей было стыдно перед артистом за свое поведение.