С горячей «перчинкой» ничего общего: ахнете, увидев красотку из Spice Girls сейчас

Мелани Браун сводила с ума поклонников по всему миру, но все это в прошлом. Солистка группы Spice Girls уже не та, что прежде.

Мел Би ведет социальные сети, где публикует в том числе и такие фото и видео, на которых нет ничего общего с полюбившейся фанатам горячей «перчинкой». Например, в одной из недавних публикаций певица предстала в кадре практически без макияжа и в растянутой футболке и штанах. Оказалось, что вместе с дочерью знаменитость отправилась за покупками.

Ранее в Сети горячо обсуждалась новость о помолвке исполнительницы. Браун приняла предложение руки и сердца от стилиста Рори Макфи. По слухам, пара готовится к свадьбе. Добавим, что для артистки этот брак будет уже третьим. Инсайдеры утверждают, что после болезненных отношений и развода с продюсером Стивеном Белафонте звезде потребовалось немало времени и мужества, чтобы снова поверить в любовь.