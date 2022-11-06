С горя выпила ацетон: вы и не догадывались о тяжкой доле Прони Прокоповны

Маргарита Криницына известна зрителям по роли Прони Прокоповны Сирко в комедии «За двумя зайцами». Зрители с восторгом наблюдали за блистательной игрой актрисы и были уверены в ее успехе. Однако жизнь артистки сложилась совершенно иначе.

После съемок в «За двумя зайцами» артистка была уверена: режиссеры обратят на нее внимание, а карьера пойдет в гору. Однако комедию, которая сегодня считается культовой, редко показывали в кинотеатрах, поэтому никто не смог оценить ее талант. Постановщики не приглашали Криницыну на главные роли и лишь изредка предлагали ей появиться в эпизодах.

Карьерные неудачи знаменитость переносила очень тяжело. Она расстраивалась из-за каждого отказа, а сил продолжать ходить на пробы становилось все меньше. Из-за этого она даже несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Однажды выпила ацетон, а в другой раз резала вены в ванной. В обоих случаях Криницыну спасли ее родные, которые активно поддерживали ее и не давали окончательно опустить руки.

В итоге она полностью ушла из кино в конце 90-х. Несмотря на большой талант, артистке так и не удалось построить успешную карьеру, и в памяти зрителей она осталась как исполнительница всего лишь одной роли.