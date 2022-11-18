С голым торсом в 57 лет: Шах Рукх Хан привел зрителей в неистовство одним фото

Шах Рукх Хан прославился еще в молодости, сыграв в таких хитах, как «Непохищенная невеста», «Меня зовут Кхан» и «Азарт любви». Миллионы фанаток по всему миру признавались в любви артисту, который, как оказалось, за прошедшие годы не утратил свою красоту и только увеличил армию поклонниц.

Не так давно в своих социальных сетях Шах поделился кадром, сделанным для его нового проекта Pathaan. На фотографии артист позирует с оголенным торсом, хвастаясь своим спортивным телом.

Откровенный снимок привел в восторг многочисленных поклонников знаменитости. Фанаты осыпали 57-летнего Шаха комплиментами и поставили больше трех с половиной миллионов лайков, что стало рекордом для страницы актера в социальных сетях. Как признались многие подписчики, они считают Шаха одним из самых обаятельных актеров и уверены, что молодым звездам вряд ли получится с ним сравниться.