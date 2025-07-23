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Киноафиша Статьи «С голубыми глазами и большим носом»: ИИ показал, как могла выглядеть реальная Михримах — портрет далек от героини «Великолепного века» (фото)

«С голубыми глазами и большим носом»: ИИ показал, как могла выглядеть реальная Михримах — портрет далек от героини «Великолепного века» (фото)

23 июля 2025 08:27
«С голубыми глазами и большим носом»: ИИ показал, как могла выглядеть реальная Михримах — портрет далек от героини «Великолепного века» (фото)

Зато весьма близок к описанию ее матери.

В сериале «Великолепный век» образ Михримах-султан — дочери Сулеймана и Хюррем — воплощён актрисой, внешность которой ближе к типичным чертам османской династии, чем к славянской красоте Роксоланы. И хотя по сюжету мать и дочь очень близки, внешне они в сериале практически не похожи.

А вот исторические источники говорят об обратном: в реальности Михримах и Хюррем были словно зеркальные отражения друг друга. Мы уже рассказывали, как могла выглядеть настоящая Хюррем, и вот что писали современники о её дочери:

«Михримах была невысокой, со светлыми вьющимися волосами, голубыми глазами, большим носом и короткими ногами. Она обладала острым умом и всегда умела дерзко отвечать на дерзость».

Чтобы приблизиться к исторической правде, мы показали это описание искусственному интеллекту и попросили его создать портрет Михримах по реальным источникам. Вот что получилось:

«С голубыми глазами и большим носом»: ИИ показал, как могла выглядеть реальная Михримах — портрет далек от героини «Великолепного века» (фото)

Первый результат оказался неожиданным — ИИ изобразил Михримах гораздо старше, чем мы привыкли видеть её в сериале. Кстати, такая же ситуация была, когда мы впервые просили ИИ воссоздать образ Хюррем: он тоже накинул ей лишний десяток.

Поэтому мы уточнили возраст и попросили более молодую версию Михримах, ближе к той, что описывали хроники, но с сохранением характерных черт, и вышло так:

«С голубыми глазами и большим носом»: ИИ показал, как могла выглядеть реальная Михримах — портрет далек от героини «Великолепного века» (фото)

Кстати, сегодня в интернете можно найти множество якобы «портретов» Михримах-султан. Но, как и в случае с Хюррем, все эти изображения были созданы уже после их смерти. Художники ориентировались на описания, слухи и рассказы слуг из гарема.

Увы, абсолютно точно установить её внешность всё равно не получится — история оставила нам лишь обрывки информации. Но теперь, благодаря нейросетям, мы хотя бы можем представить, какой могла быть настоящая госпожа Михримах: умная, дерзкая, упрямая и удивительно похожая на мать, ставшую легендой.

Ранее мы писали: Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Великолепный век», openai.com
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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