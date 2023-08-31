«С головой все хуже»: детям Киркорова сочувствуют после этого постыдного видео с певцом

Филипп Киркоров прощается с уходящим летом и уже «бежит за осенью». Артист совсем не расстраивается, что теплые денечки подходят к концу. Грустить некогда: исполнитель снимает шокирующие видео для соцсетей, не думая о последствиях.

В новом ролике музыкант сверкнул голым торсом и пляжными шортами, которые умело сочетал со шляпой, украшенной перьями. Поддавшись моде на образы в стиле Barbie, певец прикрыл срам розовой накидкой со шлейфом из воланов.

Распахнув одеяние и явив Интернету стальной пресс, бывший муж Пугачевой дал деру по пустому зрительному залу. Увидев сие действо, имевшие неосторожность подписаться на блог звезды пользователи не поняли, что к чему. И принялись жалеть детей поп-короля российского шоу-бизнеса. Россияне полагают, что Мартину и Алле-Виктории рано или поздно придется краснеть за эпатажные выходки и аутфиты отца.