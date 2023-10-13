С головой непорядок: происходящему с сыном Яковлевой нашлось объяснение

Денис Шальных уже не раз эпатировал публику своими странными выходками и внешним видом. Но в этот раз единственный сын Елены Яковлевой превзошел самого себя.

Бодибилдер появился в студии «Кадони шоу», где показал новые татуировки. Спортсмен украсил свое тело портретными изображениями серийных маньяков — Теда Банди и Джеффри Дамера. Фрик поспешил уточнить, что фанатом кровожадных преступников он не является и теплых чувств к ним не испытывает. Для него это очередной способ самовыражения, а вот специалисты бьют тревогу.

Если верить их словам, у Дениса непорядок с головой.