С головой непорядок: происходящему с сыном Яковлевой нашлось объяснение
Психиатр вынес неутешительный вердикт.
Денис Шальных уже не раз эпатировал публику своими странными выходками и внешним видом. Но в этот раз единственный сын Елены Яковлевой превзошел самого себя.
Бодибилдер появился в студии «Кадони шоу», где показал новые татуировки. Спортсмен украсил свое тело портретными изображениями серийных маньяков — Теда Банди и Джеффри Дамера. Фрик поспешил уточнить, что фанатом кровожадных преступников он не является и теплых чувств к ним не испытывает. Для него это очередной способ самовыражения, а вот специалисты бьют тревогу.
Если верить их словам, у Дениса непорядок с головой.
«Когда люди интересуются серийными маньяками, то чаще всего там все плохо с медицинской точки зрения. И в этом случае есть огромное количество психологических вопросов», — прояснил ситуацию находившийся на съемочной площадке психиатр.