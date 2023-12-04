С годами только лучше: 60-летняя звезда сериала «Королек — птичка певчая» ослепляет красотой

Поклонники со всего мира остаются в восторге от знаменитости.

Вес мир познакомился с Аидан Шенер после выхода на экраны сериала «Королек — птичка певчая». Артистка влюбила в себя не только родную Турцию, но и зрителей из других стран, а после этого продолжила покорять кинематограф.

Так, Шенер приняла участие в «Двух лицах Стамбула», «Заклейменных розах» и других проектах. Снимается артистка до сих пор: в прошлом году состоялась премьера шоу «Сердечная боль» с Шенер в главной роли.

Свободное время артистка тратила на воспитание дочери Эджем и общественную работу. Она нередко занималась благотворительностью, помогая нуждающимся, а однажды даже прилетела с официальным визитом в Казань.

О своей жизни Аидан рассказывает в личном блоге, на который подписаны практически 400 тысяч человек. И фанаты не скупятся на комплименты в адрес артистки, признавая ее одной из главных звезд Турции.