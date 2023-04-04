С годами только хорошеет: посмотрите, как сейчас выглядит Влад Сташевский (фото)

«Лишь только эхо горьких слов: „Любовь здесь больше не живет“», — эти строки вслед за Владом Сташевским напевала вся страна. Клип, где статный привлекательный брюнет в образе белого рыцаря освобождает возлюбленную из заточения, сделал певца кумиром миллионов девушек в стране.

Ни обрушившаяся слава, ни забвение, ни вторая волна популярности на волне ностальгии по музыке 1990-х, не отразились на внешности автора песни «Позови меня в ночи».

«Выглядит невероятно! Молодо!» — такие комментарии оставляют подписчики звезды в его личном аккаунте.

49-летний король эстрады 1990-х сменил прическу и сильно похудел. При росте в 188 сантиметров его вес не превышает 78 кило. Впрочем, фанаты считают, что новый имидж артисту только на пользу.

«Русский Джонни Депп», — подписчики сравнивают Сташевского со звездой «Пиратов Карибского моря» и «Мертвеца». «Талантом, красотой и голосом, конечно, приковали! И навечно!», «Талант от Бога», «Невероятный красавец», — в Сети уверены, что с годами кумир не растерял ни своего обаяния, ни красоты, ни творческого потенциала.