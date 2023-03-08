С годами только хорошеет: ахнете, увидев фото Светланы из «Не родись красивой» спустя 20 лет

Наталья Рыжих запомнилась по роли Светы Локтевой из «женсовета». Мало кто знает, что режиссером «Не родись красивой» был ее муж Александр Назаров, но никаких поблажек ни на пробах, ни в процессе съемок он ей не давал.

Актриса всегда представляла себя на месте главных героинь в «Унесенных ветром» или в «Гордости и предубеждении». Богатая фантазия вместе с настойчивостью и упорством помогли Наталье поступить в Щукинское училище, где она встретила своего мужа.

Первые роли артистка начала получать достаточно быстро. В 23 года она снялась в фильме «Лимита», далее были эпизодические появления в «Самозванцах» и «Похоронах крыс». Всего на счету артистки более трех десятков проектов. Рыжих много играет в театре. В конце февраля в личном блоге она анонсировала спектакль «Свидание на особых условиях». В постановке затрагивается тема женской дружбы в контексте межполовых взаимоотношений.