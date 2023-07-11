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С годами сын Боярского все меньше похож на отца: посудите сами (фото)

11 июля 2023 15:45
С годами сын Боярского все меньше похож на отца: посудите сами (фото)

Разные не только внешне.

Сергей Боярский, в отличие от отца, звездой так и не стал. Уже в четыре года он дебютировал на экране, а, став старше, увлекся музыкой. Но впоследствии отказался от творчества.

Поклонники советского д’Артаньяна надеялись, что наследник все же пойдет по его стопам, но не тут-то было. Сергей все больше отдалялся от мира шоу-бизнеса. Он получил два высших образования, окончив экономический факультет и факультет управления. А после подался в политику и стал депутатом Госдумы.

Сергей, хоть и ведет непубличный образ жизни, часто попадает в поле зрения фанатов своего отца. И те вынуждены признать, что с наследником у Боярского мало общего. И дело тут не только в совершенно разных сферах деятельности.

С годами сын актера и музыканта все сильнее отличается от него внешне. Глядя на снимки политика, многие даже не догадываются, что он родственник исполнителя хита «Зеленоглазое такси». Чертами лица Сергей совсем не похож на своего знаменитого папу.

С годами сын Боярского все меньше похож на отца: посудите сами (фото)
Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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