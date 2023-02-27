С годами стала красоткой: посмотрите, как за 20 лет изменилась Лида из сериала «Две судьбы»

Анжелика Вольская повторила судьбу экранной героини-разлучницы из нашумевшего сериала, а помог ей в этом еще один телепроект.

В начале нулевых за плечами у девушки было неудачное замужество за однокурсником, на которое она решилась из жалости, и 9 лет брака с Сергеем Гуртяком, в котором она выполняла роль домохозяйки, а позже и модели — муж начал снимать ее в своих рекламных роликах. В одном из них актрису заметили продюсеры «Двух судеб». Бешеная занятость супруги на проекте, как и свалившаяся на нее популярность, не нравились ее благоверному, и брак распался.

Знакомство актрисы с третьим мужем началось с пикантной ситуации: Вольская случайно увидела голого Дмитрия Ячевского в гримерке во время съемок «Сыщика без лицензии». Молодые люди сблизились, а вскоре поженились.

После того как актриса обрела счастье, и сегодня, в свои 53 года, она прямо светится. Поклонники отмечают, что с годами Анжелика выглядит все моложе. Сама Вольская утверждает, что не прибегала к услугам пластических хирургов.