С годами стал только краше: как звезда «Импровизации» Арсений Попов выглядел до славы

Кумир множества девушек и участник передачи «Импровизация» давно покорил поклонниц своей яркой внешностью и умением шутить. Высокий брюнет с выразительными голубыми глазами обладает прекрасным чувством юмора.

Арсений Попов не планировал стать комедиантом. Он поступил на экономиста, но закончить обучение не удалось. Артист осознал, что такая серьезная специальность ему не подходит, и перевелся в театральный вуз. Сначала молодой человек пробовал себя в кино и снялся в сериале «Литейный».

Этот опыт оказался не самым удачным, и актер сосредоточился на юморе.

Широкую известность он приобрел благодаря именно комедийным проектам и особенно «Импровизации». Арсений весьма удачно сменил образ к началу передачи и очаровал женскую аудиторию. Раньше у юмориста были длинные волосы, и, сменив прическу, он явно похорошел. Годы сделали его боле мужественным и привлекательным.