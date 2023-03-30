С годами лишь хорошеет: ахнете, увидев вторую жену Владимира Преснякова сегодня (фото)

Владимир Пресняков счастлив вместе с Натальей Подольской: звезд, воспитывающих двоих сыновей, называют одной из самых ярких пар в отечественном шоу-бизнесе. Этот брак для артиста третий по счету, прежде он был гражданским мужем Кристины Орбакайте, а после законным супругом Елены Ленской, известного модельера.

Чтобы быть рядом с талантливым артистом, Ленская ушла от своего мужа Игоря Саруханова. Знаменитость призналась, что потеряла голову от любви к Преснякову, который тогда только расстался с дочерью Аллы Пугачевой. Ради своего возлюбленного дизайнер была готова на все, в 2001 году они поженились. Этот брак продержался недолго. Теперь Пресняков называет его ошибкой, а модельер менее категорична. Звезда признается, что была слишком терпима к мужу, из-за чего между ними возникло много взаимных обид и претензий. По уверению Ленской, откровенный разговор по душам мог спасти их отношения, но этого так и не произошло.

Как бы там ни было, модельер не унывает. Поклонники отмечают, что бывшая супруга артиста хорошеет день ото дня. Эффектная и стройная брюнетка с головой покружена в работу, о чем охотно рассказывает подписчикам в социальных сетях. Что же касается личной жизни, то отныне дизайнер предпочитает скрывать ее от любопытных глаз.