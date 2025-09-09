С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран

У большинства остальных плохишей была цель, у этого же — только путь.

Поклонники «Великолепного века» годами спорят: кто истинный антагонист саги? Хитроумная Хюррем, поднявшаяся из рабынь до Хасеки? Тщеславный Ибрагим-паша, забывший о верности султану? Или ревнивая Махидевран, боровшаяся за будущее сына?

Но если отбросить эмоции и проанализировать ход событий, становится ясно: главный архитектор интриг и разрушений — Валиде-султан, Айше Хафса.

Именно она, а не ее видимые «конкуренты», методично сеяла раздор. Пока Хюррем и Махидевран боролись за внимание Сулеймана, а Ибрагим наслаждался властью, Валиде действовала как настоящий серый кардинал. Ее инструментами были не эмоции, а холодный расчет и материнская ревность, замаскированная под заботу о династии.

«Невзлюбила Хюррем» — слишком мягко сказано! Валиде организовывала покушения на ее жизнь, нанимая убийц. Поддерживая Махидевран, она провоцировала бунты в гареме, дестабилизируя саму основу порядка при дворе. Она боролась не за конкретного наследника, а за свою исключительную власть над сыном и империей.

Ее ненависть к Хюррем была настолько слепой, что она готова была пожертвовать будущим собственных внуков от этой связи, лишь бы убрать соперницу. В ее действиях не было стратегии на благо государства — только жажда контроля.

Поэтому, если Ибрагим был орудием, а Хюррем — катализатором перемен, то Валиде оставалась непризнанным режиссером трагедии, истинной «паучихой», плетущей интриги в самом сердце Османской империи. Ее влияние оказалось куда разрушительнее всех открытых конфликтов.

