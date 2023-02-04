С гламурным отцом ничего общего: как выглядит сын Зверева, отказавшийся от его денег

Скандально известный Сергей Зверев поразил общественность, когда решил вывести в свет своего сына. Мальчик был похож на знаменитого стилиста и к тому же был его теской, поэтому мало кто сомневался в их родстве.

Чуть позже все же выяснилось, что звездный папа усыновил ребенка. Этот поступок еще больше удивил людей, поскольку все привыкли к тому, что мужчина привык вести себя эпатажно и порой весьма эгоистично.

Но Сергей взял на себя ответственность за малыша и называл его «любимым человеком».

Однако младшему Звереву была не по душе яркая и публичная жизнь приемного родителя. Молодой человек отказался от отцовских денег и переехал в Коломну, где успел поработать продавцом, разнорабочим и даже автомехаником. И если в детстве он внешне напоминал гламурного папу, то сейчас Сергей похож на обычного мужчину, далекого от мира моды и глянца. Он женился и теперь планирует создать крепкую семью.